Профессор Дизен: Вашингтон осознал, что мир не наступит при Зеленском

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал осознание Вашингтона о возможности мира на Украине при президенте республики Владимире Зеленском. Об этом он заявил в соцсети X.

По мнению профессора, в Вашингтоне, вероятно, пришли к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский находится у власти.

22 марта спецпосланник Трампа в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что власти Украины согласились провести выборы. 12 марта Зеленский говорил о том, что они будут проходить в соответствии с законодательством страны после окончания конфликта и отмены военного положения.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, кто может претендовать на кресло президента Украины в случае проведения выборов.

Он считает, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому будет сложно, так как по мере продолжения переговоров по урегулированию на Украине его позиция будет ослабевать.

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