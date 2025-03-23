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В Норвегии рассказали о выводах Вашингтона о мире на Украине

Профессор Дизен: Вашингтон осознал, что мир не наступит при Зеленском
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Mariam Zuhaib/AP

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал осознание Вашингтона о возможности мира на Украине при президенте республики Владимире Зеленском. Об этом он заявил в соцсети X.

По мнению профессора, в Вашингтоне, вероятно, пришли к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский находится у власти.

22 марта спецпосланник Трампа в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что власти Украины согласились провести выборы. 12 марта Зеленский говорил о том, что они будут проходить в соответствии с законодательством страны после окончания конфликта и отмены военного положения.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, кто может претендовать на кресло президента Украины в случае проведения выборов.

Он считает, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому будет сложно, так как по мере продолжения переговоров по урегулированию на Украине его позиция будет ослабевать.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил шанс возвращения Тимошенко «со дна».

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