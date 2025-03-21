Она снова здесь! Может ли Тимошенко сменить Зеленского на посту президента Украины

Пока внимание мировой общественности было приковано к переговорам между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на Украине продолжала бурлить политическая жизнь. И пусть по масштабам она несопоставима с захватывающим ток-шоу, которое разворачивалось в Вашингтоне и Джидде, от этого происходящее не было менее интересным.

За последний месяц произошло по меньшей мере два важных события. Первое: украинские власти всерьез взялись за экс-президента Петра Порошенко. Против него ввели санкции СНБО и прямо сейчас «шьют» так называемое «дело о 10 черных чемоданах». Второе: внезапно объявилась экс-премьер Юлия Тимошенко, которая с начала СВО как-то совсем выпала из информационного пространства.

Все это время Юлия Владимировна вяло критиковала власть с трибуны Верховной рады (но когда надо — громче всех топила за Зеленского), разъезжала по прифронтовым больницам и международным конференциям. Все вроде бы шло своим чередом, как вдруг 9 марта политик неожиданно разразилась гневной тирадой в адрес главы немецкой разведки Бруно Каля. Тот выступил против перемирия, на что Тимошенко упрекнула Каля в стремлении ослабить Россию за счет «самого существования Украины и жизней сотен тысяч украинцев».

В соцсетях Тимошенко продолжает рассыпаться в похвалах Трампу и «держит кулаки» за скорейший мир. Что, вообще-то, противоречит генеральной линии Банковой, стремящейся затянуть урегулирование, и традиционному поведению украинской оппозиции, которая старается вообще не ввязываться в тему переговоров с Россией.

На самом деле и закручивание гаек в отношении Порошенко, и внезапное явление Тимошенко народу крепко связаны. Оба политика, как выяснилось, уже какое-то время ведут тайные переговоры с администрацией Дональда Трампа по организации выборов на Украине.

И если Петр Алексеевич сосредоточился лишь на том, чтобы стать «мостиком» между Киевом и Вашингтоном, то Юлия Владимировна явно зрит дальше. Издание Politico написало, что она начала кулуарно переманивать на свою сторону депутатов Рады — с прицелом на будущее парламентское большинство. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко обронил таинственную фразу о том, что кто-то из украинских политиков «тайком» звонил Путину. Имен он не назвал, но в потоке сенсаций многие разглядели знакомый силуэт дамы с косой.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан в интервью немецкой газете Bild прямо сказал, что Тимошенко наряду с некоторыми другими политикам рассматривается администрацией Трампа как замена Зеленскому.

Понятно, что продавливать их здесь и сейчас в Вашингтоне не будут. Но наверняка сохранят в качестве рычага давления на Зеленского — на случай, если тот совсем зарвется. Получается, на первый взгляд, странная ситуация. В случае продолжения конфликта с президентом Украины американцы готовы положиться на «сбитого летчика», которая уже отжила свой политический век, барахтается на дне в рейтингах народного доверия и при прочих равных не имеет шансов занять президентский пост.

Зачем вообще было доставать Тимошенко, если есть более перспективные кандидаты?

На самом деле логика имеется. Возьмем экс-главкома ВСУ Залужного, который остается популярным человеком на Украине. Да, он обладает высокими рейтингами, но после критических высказываний в адрес Трампа его котировки резко пошли вниз. Кандидатура Порошенко или какого-то другого представителя постмайданной элиты Украины рискует усложнить мирный процесс — все-таки именно они ответственны за саботаж Минских соглашений, вряд ли в Москве будут счастливы от перспективы снова иметь дело с этими людьми.

Есть вариант с экс-спикером Рады 41-летним Дмитрием Разумковым. Он — вполне умеренная фигура и может устроить всех. К этой же категории относится и Тимошенко, но в отличие от молодого коллеги, у нее есть ряд неоспоримых преимуществ. Политик имеет за плечами пару десятков лет карьеры, умеет налаживать контакты и в свое время плотно работала с Владимиром Путиным. Словом, если потребуется человек, которые проведет Украину через болезненный мирный процесс, то услуги Юлии Владимировны тут придутся как нельзя кстати.

Привести ее к власти при желании тоже не сложно. Поскольку Тимошенко — нардеп, достаточно продавить ее на пост председателя Рады с одновременной отставкой президента. Так она автоматически станет и.о. главы государства на время переходного периода, сможет довести до конца мирный процесс и организовать выборы.

А что будет дальше? В общем-то, неважно. Если Тимошенко (или кто-то другой) хорошо справится с работой, то сможет избраться уже официально. Если переговоры окончательно «добьют» ее, получится как у Фридриха Шиллера: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». В любом случае, это не будет проблемой России или США.

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