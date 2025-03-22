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В Госдуме перечислили возможных соперников Зеленского на выборах

Чепа: противостоять Зеленскому на выборах могут Тимошенко, Порошенко и Залужный
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AP/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru предположил, кто может претендовать на кресло президента Украины в случае проведения выборов.

По мнению Чепы, выборы в республике будут, но пока неизвестно когда.

«Кандидатов довольно много. Это и [ экс-президент Петр] Порошенко, и [бывший премьер Юлия] Тимошенко, и [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный, и [лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид] Арахамия. Думаю, мы услышим новых кандидатов», — высказал мнение депутат.

Он считает, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому будет сложно, так как по мере продолжения переговоров по урегулированию на Украине его позиция будет ослабевать.

22 марта спецпосланник Трампа в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что власти Украины согласились провести выборы. 12 марта Зеленский говорил о том, что они будут проходить в соответствии с законодательством страны после окончания конфликта и отмены военного положения.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил шанс возвращения Тимошенко «со дна».

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