Арестованный мэр Стамбула обратился к сторонникам

Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу в социальной сети X призвал своих сторонников «не унывать и не терять надежды».

«Никогда не грустите, не унывайте, не теряйте надежды. Мы своими руками удалим этот переворот против нашей демократии, это черное пятно», — написал он.

По его словам, наступят дни, когда люди, которые посадили его в тюрьму, ответят «и на этом свете, и на том».

«Я стою высоко, я никогда не сломаюсь. Все будет прекрасно», — добавил мэр.

В воскресенье, 23 марта, суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти блокируют дороги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра.