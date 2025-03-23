Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского обвинили во втягивании Украины в трагедию

Крымский депутат Константинов: Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию
close
Efrem Lukatsky/AP

Украинский президент Владимир Зеленский втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.

По мнению депутата, глава соседнего государства является «несчастным человеком».

«Он втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. И люди не вернутся в города не только потому, что там нет электроэнергии, нет газа, никогда не было дорог и инфраструктуры», — сказал законодатель.

Константинов подчеркнул, что огромное количество украинцев уже никогда не смогут посетить родные населенные пункты. Как он сказал, все это — результат преступления, совершенного Зеленским.

Нынешний украинский лидер предпочел заняться разрушением страны вместо ее развития, уточнил парламентарий. В том числе об этом свидетельствует отказ Украины подписать мирное соглашение с РФ в ходе переговоров в Турции.

«Ему (Зеленскому — «Газета.Ru») и его потомкам [этого] не простят никогда», — добавил депутат.

23 марта директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук призвал не верить обещаниям украинского лидера, касающимся прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По словам специалиста, Киев уже исчерпал кредит доверия.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, можно ли доверять обещаниям Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами