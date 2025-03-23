Украинский президент Владимир Зеленский втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.

По мнению депутата, глава соседнего государства является «несчастным человеком».

«Он втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. И люди не вернутся в города не только потому, что там нет электроэнергии, нет газа, никогда не было дорог и инфраструктуры», — сказал законодатель.

Константинов подчеркнул, что огромное количество украинцев уже никогда не смогут посетить родные населенные пункты. Как он сказал, все это — результат преступления, совершенного Зеленским.

Нынешний украинский лидер предпочел заняться разрушением страны вместо ее развития, уточнил парламентарий. В том числе об этом свидетельствует отказ Украины подписать мирное соглашение с РФ в ходе переговоров в Турции.

«Ему (Зеленскому — «Газета.Ru») и его потомкам [этого] не простят никогда», — добавил депутат.

23 марта директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук призвал не верить обещаниям украинского лидера, касающимся прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По словам специалиста, Киев уже исчерпал кредит доверия.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, можно ли доверять обещаниям Зеленского.