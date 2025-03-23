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На Запорожской АЭС призвали не доверять обещаниям Киева

Директор ЗАЭС Черничук посоветовал быть готовыми к провокациям Киева
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Reuters

Украина исчерпала кредит доверия, поэтому не стоит полностью полагаться на соблюдение ею договоренностей о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры в РФ. Об этом заявил директор Запорожской атомной электростанции (АЭС) Юрий Черничук, передает ТАСС.

Он задался вопросом, могут ли российские власти доверять обещаниям украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению специалиста, об абсолютной вере в слова главы соседнего государства сейчас не может идти и речи.

«Кредит доверия они свой давным-давно исчерпали. <...> То, что мы можем ожидать каких-то провокаций, диверсий — это, скорее всего, продолжится», — подчеркнул Черничук.

В то же время директор АЭС выразил уверенность, что Зеленскому придется выполнять договоренности, которые Москва и Вашингтон достигнут в ходе дальнейших обсуждений. Речь идет о соглашениях, которые будут выгодны большинству участников переговорного процесса, а именно РФ и США.

23 марта официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина продемонстрировала полную недоговороспособность, организовав новые атаки на российские объекты энергетической инфраструктуры. 19 марта ударам подверглась нефтебаза в Краснодарском крае, а спустя два дня — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

Ранее жители Ростовской области сообщили о попытке украинских дронов атаковать местную нефтебазу.

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