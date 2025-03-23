В Кремле заявили, что западные санкции будут действовать еще долго

Песков: России придется и дальше жить под санкциями западных стран

России предстоит и дальше жить под санкционным давлением со стороны западных стран, поэтому она должна развиваться, несмотря ни на что. Об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого опубликована в его Telegram-канале, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России выразил уверенность, что рестрикции будут действовать еще долго. Об этом же на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который состоялся 18 марта в Москве, говорил глава государства Владимир Путин.

«Это (санкции — «Газета.Ru») постоянные меры по сдерживанию России. Мы привыкли жить в условиях этих мер. Мы <...> научились тому, как им противодействовать», — сказал Песков.

23 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб сообщили, что Россия по итогам 2024 года заняла третье место среди стран — членов «Большой двадцатки» (G20) по темпам роста экономики. По информации агентства, в прошлом году экономика страны выросла на 4,1%.

На первом месте в соответствующем рейтинге оказалась Индия с показателем в +6,7%. Второе место, в свою очередь, разделили Китай и Индонезия. Их экономика выросла на 5%.

Ранее в Европейском парламенте признали, что санкции никак не навредили России.