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В Кремле заявили, что словам Зеленского нельзя доверять

Песков заявил, что цена словам Зеленского не слишком велика
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Thomas Peter/Reuters

Киевские власти могут многое обещать, однако цена слова президента Украины Владимира Зеленского не слишком велика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударов по энергетической инфраструктуре», — сказал Песков.

Таким образом, Песков напомнил о договоренностях между Россией и США о том, что российские и украинские войска не будут обстреливать инфраструктуру.

В ночь на 22 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о попытке украинских дронов атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Как отметили местные жители, в районе объекта произошли от трех до пяти взрывов.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина продемонстрировала полную недоговороспособность, организовав новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры в РФ.

Ранее в МИД России заявили о готовности Москвы ответить на удары Украины.

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