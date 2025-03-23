В Кремле оценили влияние США на мировую политику

Песков: лишь глупый человек может недооценивать влияние США на мировую политику

Влияние Соединенных Штатов на мировую политику огромно, только глупый человек может его недооценивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Только глупый человек может недооценивать влияние Соединенных Штатов Америки на мировую политику. Это влияние огромное», — заявил он.

18 марта Путин и Трамп провели второй разговор, на котором, кроме урегулирования украинского конфликта обсудили дальнейшее развитие отношений России и США с целью обеспечения стабильности и безопасности в мире. В предыдущий раз лидеры государств общались 12 февраля.

Позже заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, российский лидер уважает американского коллегу, потому что «понимает, с кем имеет дело».

Между президентами двух стран «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

Ранее в США сообщили о напряжении в окружении Трампа из-за Маска.