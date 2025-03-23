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В США сообщили о напряжении в окружении Трампа из-за Маска

NBC: окружение Трампа сомневается, что Маску стоит давать много интервью
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Kevin Lamarque/Reuters

Окружение президента США Дональда Трампа усомнилось в том, что главе департамента эффективности правительства (DOGE) и бизнесмену Илону Маску следует продолжать «так часто» давать интервью СМИ. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Как пояснили телеканалу в окружении Трампа, Маск, обладая огромной властью, дает критические комментарии по социальному обеспечению. Его слова противоречат ранее сделанным заявлениям главы Белого дома и вызывают беспокойство у членов Республиканской партии.

«Эти опасения натолкнули некоторых союзников Трампа на вопрос, стоит ли миллиардеру продолжать давать так много интервью СМИ», — пишет NBC.

В конце февраля Илон Маск заявил о «крупнейшем мошенничестве» в истории США. Он обратил внимание на то, что число американцев, которые получают социальные пособия, превышает численность населения страны. Причем многих из этого списка Маск назвал вампирами, поскольку по документам им от 120 до 369 лет.

Ранее сообщалось, что в США началось расследование из-за скандала с визитом Маска в Пентагон.

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