В Британии планируют сократить 10 тыс. госслужащих

Правительство Великобритании планирует сократить десять тысяч сотрудников государственной гражданской службы на фоне экономических проблем. Об этом заявила министр финансов страны Рейчел Ривс в интервью телеканалу Sky News.

«Во время пандемии COVID-19 сильно выросло число сотрудников гражданской службы. Это был правильный шаг, учитывая те вызовы. Но неправильно держать такой аппарат всегда», — отметила она.

Ривс подчеркнула, что каждому ведомству поручат проработать вопрос сокращения административных бюджетов на 10%. Она отметила, что в некоторых случаях функции тех сотрудников, которые подпадут под сокращения, будут выполняться автоматически с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, сокращения не затронут «людей на переднем крае в школах, больницах и полиции».

До этого газета The New York Times сообщила, что свыше 130 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности США были уволены в результате деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE). В ведомстве заявили, что большинство уволенных сотрудников занимались административными и канцелярскими задачами, которые не были критически важными для работы агентства.

Ранее сообщалось, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих.