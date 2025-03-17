В США уволили ключевых ученых-атомщиков, инженеров агентства управления ядерной безопасности

В США сократили более 130 работников управления по ядерной безопасности

Более 130 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности США уволены в результате деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Об этом сообщила газета The New York Times.

«Более 130 сотрудников приняли предложение правительства о выплате за увольнение», — пишет NYT, ссылаясь на внутренне документы агентства.

Эти увольнения, вместе с уходами около 27 работников, которые попали под массовое увольнение и не были повторно наняты, уничтожили большую часть недавних кадровых достижений. В последние годы Национальное управление по ядерной безопасности отчаянно пыталось нарастить свой штат, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой, отмечает агентство.

Среди уволенных сотрудников — 27 инженеров, 13 аналитиков, пять ученых, а также юристы, менеджеры проектов, специалисты по соблюдению нормативов, технологи, финансовые аналитики и бухгалтеры.

Уход такого количества работников усложнит работу агентства, потому что среди них были ценные лидеры, сказал Скотт Рокер, вице-президент программы по безопасности ядерных материалов в некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative.

В DOGE заявили, что большинство уволенных сотрудников занимались административными и канцелярскими задачами, которые не были критически важными для работы агентства.

Национальное управление по ядерной безопасности США не только управляет 3748 ядерными бомбами и боеголовками страны, а также модернизирует этот арсенал. На это выделяют $20 млрд каждый год, чтобы вооружить новый флот атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет наземного базирования.

Ранее сообщалось, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих.