Медведев назвал цирком отказ Зеленского от телефонного разговора с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский устроил цирк, отказавшись от телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Политик вспомнил случай из своей жизни. По его словам, в 1990-е годы во время заседания правления «компании среднего уровня» генеральный директор заявил, что ему скоро позвонит премьер-министр. Позже звонок состоялся, но кто действительно позвонил и по какому поводу никто не знал, отметил Медведев.

«Почему я это вспомнил? Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном (уничижительная характеристика Макрона. — «Газета.Ru»). Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню», — написал зампред.

Медведев добавил, что ситуация стала печальной. По его словам, от действий Зеленского «зависит судьба миллионов людей».

20 марта агентство УНИАН сообщило, что Зеленский во время брифинга с журналистами не стал разговаривать с Макроном и сказал ему, что перезвонит. После этого президент Украины подтвердил, что ему звонил французский лидер и добавил, что общается с ним часто, в основном раз в день.

В этот же день депутат Госдумы Роза Чемерис заявила, что украинский лидер показал свою патологическую зависимость от медиасообщества, фактически отказавшись общаться с президентом Франции.

Ранее во Франции назвали спектаклем звонок Макрона Зеленскому.