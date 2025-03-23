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Медведев назвал цирком отказ Зеленского от телефонного разговора с Макроном

Медведев: Зеленский устроил цирк, отказавшись разговаривать с Макроном
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский устроил цирк, отказавшись от телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Политик вспомнил случай из своей жизни. По его словам, в 1990-е годы во время заседания правления «компании среднего уровня» генеральный директор заявил, что ему скоро позвонит премьер-министр. Позже звонок состоялся, но кто действительно позвонил и по какому поводу никто не знал, отметил Медведев.

«Почему я это вспомнил? Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном (уничижительная характеристика Макрона. — «Газета.Ru»). Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню», — написал зампред.

Медведев добавил, что ситуация стала печальной. По его словам, от действий Зеленского «зависит судьба миллионов людей».

20 марта агентство УНИАН сообщило, что Зеленский во время брифинга с журналистами не стал разговаривать с Макроном и сказал ему, что перезвонит. После этого президент Украины подтвердил, что ему звонил французский лидер и добавил, что общается с ним часто, в основном раз в день.

В этот же день депутат Госдумы Роза Чемерис заявила, что украинский лидер показал свою патологическую зависимость от медиасообщества, фактически отказавшись общаться с президентом Франции.

Ранее во Франции назвали спектаклем звонок Макрона Зеленскому.

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