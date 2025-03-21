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Принца Уильяма заметили в военной форме у границы РФ

Принц Уильям проехался на танке НАТО у российско-эстонской границы
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Yui Mok/Reuters

Наследника британского престола принца Уильяма заметили на военной базе НАТО в Эстонии, расположенной неподалеку от границы с Россией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уильям прибыл на крупнейшую базу НАТО в Эстонии Тапа утром 21 марта. Она находится всего в нескольких часах пути от российской границы. После прибытия принц, который станет королем Великобритании, принял участие в учениях, названных «Кабрит».

42-летний принц Уэльский появился перед объективами в камуфляже и берете. Надев защитный шлем и очки, он сначала опробовал британский танк Challenger 2, а затем пересел в боевую машину пехоты Warrior. Принц отметил, что ему было приятно «запачкать руки» и добавил, что главной целью его визита была демонстрация поддержки Эстонии, которая «размещает у себя войска альянса и принимает беженцев с Украины в условиях угрозы со стороны России».

На прошлой неделе экс-глава генштаба Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что у НАТО нет возможности бороться с Россией без участия Соединенных Штатов. Он также отметил, что НАТО не стоит проводить на Украине миротворческую миссию, так как это чревато втягиванием Запада в полноценную войну с Россией.

Ранее в Британии выступили с угрозами в адрес России.

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