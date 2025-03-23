Стало известно, как закрытие USAID повлияло на Сербию

Вулин: прекращение финансирования USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии

Прекращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) пока не отразилось на ситуации в Сербии, деньги уже выделены и осваиваются. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Результат (закрытия USAID — прим. ред.) будет в долгосрочной перспективе. Краткосрочно его нет, потому что эти деньги уже выделены и распространены, и они делают то, за что им заплатили», — заявил он.

По его словам, с начала 2025 года USAID перевело в Сербию свыше $40 млн.

В ходе этого же интервью Вулин заявил, подавляющее большинство протестующих студентов «не куплены», однако их лидеры обучены и проплачены Западом. По его словам, на протесты в стране было выделено много денежных средств.

Вице-премьер добавил, что протестующих поддерживают западные спецслужбы, которые активно участвуют в митингах с самого начала. Он подчеркнул, что ничего не может происходить спонтанно и такое собрание людей «не может быть случайным».

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса. Протестующие требуют отставки президента и правительства.

Ранее Сербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с революцией.