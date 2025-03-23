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Вице-премьер Сербии оценил искренность протестующих

Вулин: студенты в Сербии искренни в протесте, но их лидеры проплачены Западом
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подавляющее большинство протестующих студентов «не куплены», однако их лидеры обучены и проплачены Западом. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Прежде всего, я бы не согласился с тем, что (в организации митингов в Сербии. — прим. ред.) не заметно денежных вливаний. Знаете, сколько стоит переносная сцена с оборудованием, эти флаги, пища, которая была приготовлена в этот день, сколько стоит ежедневная выплата и экипировка направляющих активистов, подвоз людей и все остальное», — заявил он.

По словам Вулина, на протесты в стране было выделено много денежных средств. Он добавил, что студенты не смогли бы все так хорошо организовать. Вице-премьер добавил, что протестующих поддерживают западные спецслужбы, которые активно участвуют в митингах с самого начала. Он подчеркнул, что ничего не может происходить спонтанно и такое собрание людей «не может быть случайным».

В ходе этого же интервью Вулин заявил, что власти Сербии предлагают протестующим вузам переговоры, однако там нет никого, кто выступает за диалог. По словам вице-премьера, митингующие соревнуются в том, кто дольше выдержит и найдет более весомое оправдание тому, что протест был продолжен.

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса. Протестующие требуют отставки президента и правительства.

Ранее Сербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с революцией.

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