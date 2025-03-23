В МИД Ирана высказались об ожиданиях Трампа по ядерной сделке

Глава МИД Ирана: Тегерану нет дела до ожиданий Вашингтона по ядерной сделке

Ирану нет дела до ожиданий президента США Дональда Трампа, Тегеран продолжит делать то, что отвечает его интересам. Такое заявление в ходе интервью для агентства Khabar-e Online сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

«Нам нет дела до ожиданий Трампа. Нам есть дело [только] до наших интересов», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

19 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер дал Тегерану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. По информации журналистов, хозяин Белого дома направил письмо с соответствующим содержанием верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи.

Трамп предупредил, что в случае отказа Ирана от сделки шансы на начало военных действий США или Израиля против его ядерных объектов резко возрастут. Также президент сообщил о нежелании вести открытые переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

В ответ Хаменеи предупредил, что иранское руководство готово дать «увесистую пощечину» всем недоброжелателям. Как он сказал, США должны знать, что конфликт был инициирован не Исламской Республикой.

Ранее в Кремле высказались об иранской ядерной программе.