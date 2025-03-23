Израиль создал управление по добровольной эмиграции палестинцев из Газы

Кабмин Израиля одобрил создание управления, которое займется вопросами добровольной эмиграции из сектора Газа. Об этом пишет портал Ynet.

По данным портала, израильское правительство одобрило предложение министра обороны Исраэля Каца о создании Управления добровольной эмиграции в третьи страны для жителей Газы. Однако помогать будут при условии «соблюдения положений израильского и международного права в соответствии с видением президента США Дональда Трампа».

Новое управление будет в подчинении у министра обороны и займется подготовкой и обеспечением безопасного проезда жителей Газы. Власти гарантируют обеспечение безопасности, утверждение маршрутов движения. Граждан будут проверять на обозначенных КПП в Газе.

22 марта представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа заявил, что палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в секторе Газа, который накануне представил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль передал ХАМАС новый план по освобождению заложников.