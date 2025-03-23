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Израиль создал управление по добровольной эмиграции палестинцев из Газы

Кабмин Израиля одобрил создание Управления добровольной эмиграции из Газы
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Hatem Khaled/Reuters

Кабмин Израиля одобрил создание управления, которое займется вопросами добровольной эмиграции из сектора Газа. Об этом пишет портал Ynet.

По данным портала, израильское правительство одобрило предложение министра обороны Исраэля Каца о создании Управления добровольной эмиграции в третьи страны для жителей Газы. Однако помогать будут при условии «соблюдения положений израильского и международного права в соответствии с видением президента США Дональда Трампа».

Новое управление будет в подчинении у министра обороны и займется подготовкой и обеспечением безопасного проезда жителей Газы. Власти гарантируют обеспечение безопасности, утверждение маршрутов движения. Граждан будут проверять на обозначенных КПП в Газе.

22 марта представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа заявил, что палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в секторе Газа, который накануне представил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль передал ХАМАС новый план по освобождению заложников.

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