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В ХАМАС заявили об обсуждении американского плана по урегулированию конфликта в Газе

ХАМАС обсуждает с посредниками план спецпосланника Трампа Уиткоффа по Газе
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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в секторе Газа, который накануне представил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, сообщает ТАСС.

«Предложение Уиткоффа и некоторые другие идеи обсуждаются с посредниками», — сказал он.

По его словам, ХАМАС не планирует управлять Газой, целью движения является достижение национального единства. Поэтому ХАМАС готов принять любой формат управления анклавом, отметил аль-Кануа.

22 марта Уиткофф заявил, что США ведут непрямые переговоры с ХАМАС, чтобы прекратить израильские удары по сектору Газа и завершить конфликт в регионе посредством диалога. Отвечая на вопрос о целях палестинского движения, спецпосланник Трампа предположил, что оно хочет оставаться в Газе до скончания века и управлять этой территорией. «А это неприемлемо», — подчеркнул он. По словам Уиткоффа, для Вашингтона приемлемо, если ХАМАС произведет демилитаризацию, тогда движение сможет оставаться в Газе, быть вовлеченными в судьбу анклава политически.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива.

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