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В Британии предложили подготовить план сдерживания РФ

Стармер призвал европейские страны разработать план сдерживания РФ
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Leon Neal/Reuters

Глава правительства Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны заранее разработать план сдерживания РФ на случай, если она подпишет мирное соглашение с Украиной. Об этом пишет газета The New York Times.

Премьер-министр королевства дал интервью для данного издания, в ходе которого высказался об урегулировании украинского кризиса. Он отметил, что европейские государства не могут просто сидеть и ждать заключения сделки между Москвой и Киевом, а потом согласиться с ее условиями без каких-либо обсуждений.

Как сказал британский политик, Украина окажется беззащитной, если ей не предоставят надежных гарантий безопасности. В связи с этим Стармер заявил, что европейские страны должны сыграть ведущую роль в обеспечении таких гарантий Киеву.

Также глава правительства рассказал, что положительно относится к инициативам президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Вашингтон и Лондон «связаны так, как не связаны никакие две другие стороны».

21 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские государства рискуют быть полностью исключенными из мирных переговоров по Украине. При этом страны региона сами будут виноваты в таком развитии событий, так как придерживаются провоенной риторики.

Ранее российский дипломат анекдотом ответил на призывы европейских политиков добиваться мира на Украине через силу.

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