Страны — члены Европейского союза (ЕС) будут сами виноваты, если им не предложат принять участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам главы правительства, он еще в июле 2024 года начал призывать Брюссель отказаться от своей провоенной позиции и включиться в процесс урегулирования конфликта. Тогда венгерский политик предупреждал, что в противном случае будущее Европы будет определено без участия регионального содружества.

«Внезапно, мы, европейцы, окажемся в ситуации, когда есть американо-украинское, есть американо-российское и есть российско-украинское соглашения, которые заключили без нас», — отметил Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас ЕС находится именно в такой ситуации. Как он сказал, если региональное содружество и дальше будет настаивать на продолжении боевых действий, то его участие в мирных переговорах станет невостребованным.

20 марта постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что некоторые европейские политики хотят добиться мира через силу. В связи с этим дипломат вспомнил фразу из советского анекдота об угрозе начала «такой борьбы за мир, что камня на камне не останется».

Ранее в ЕС отвергли идею о назначении посла по мирным переговорам на Украине.