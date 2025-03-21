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Постпред России прокомментировал желание ЕС добиться мира на Украине через силу

Постпред РФ Ульянов: идея ЕС добиться мира через силу напоминает анекдот
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РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял идею некоторых лидеров Европейского союза (ЕС) добиться мира через силу. Об этом сообщается в  Telegram-канале постпреда.

По его мнению, ряд политиков делают воинственные заявления и грозят рискованными действиями.

Данная ситуация напоминает Ульянову советский анекдот: «И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется».

Лидеры стран ЕС не приняли практических решений о новой военной помощи Украине, при этом подтвердив сохранение подхода «мир через силу» и важность «сильной позиции» для ВСУ. В Европе также выразили готовность усилить санкционное давление на Россию. План, предложенный верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каей Каллас, подразумевал выделение €40 млрд на нужды украинской армии. Одновременно ЕС выразил готовность усилить санкции в отношении России и пообещал продолжать удерживать замороженные активы РФ. Кроме того, в заявлении подтверждается намерение «внести свой вклад в гарантии безопасности» Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лондон и Брюссель хотят ускорить поставки оружия Киеву.

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