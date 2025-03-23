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Вице-премьер Сербии объяснил позицию протестующих

Вице-премьер Вулин: среди протестующих в Сербии нет выступающих за диалог
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Власти Сербии предлагают протестующим вузам переговоры, однако там нет никого, кто выступает за диалог. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы предлагали факультетам и вузам переговоры. Но когда ректор Белградского университета вам заявляет, что он не уполномочен и не может разговаривать, то кто может, с кем нам разговаривать? На противоположной стороне нет никого, кто выступает за диалог», — заявил он.

По словам вице-премьера, митингующие соревнуются в том, кто дольше выдержит и найдет более весомое оправдание тому, что протест был продолжен. Он добавил, что по его прогнозу в ближайшее время массовые волнения в стране продолжатся.

До этого Вулин заявил, что Сербия не позволит спецслужбам Запада провести цветную революцию. По его словам, за организацией попыток цветной революции в Сербии стоят спецслужбы Запада. Он добавил, что сербская сторона не позволит внешним акторам свергнуть правительство страны.

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса. Протестующие требуют отставки президента и правительства.

Ранее Сербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с революцией.

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