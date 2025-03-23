Американский экономист спрогнозировал развитие отношений РФ и США

Экономист Сакс: отношения России и США улучшатся, но не станут слишком близкими

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью РИА Новости, что отношения между Россией и США улучшаются, однако они не станут слишком близкими из-за агрессивной внешней политики Вашингтона.

«Российско-американские отношения улучшаются, и это очень хорошо, но мир изменился с 2002 года. Отношения России с Китаем, Индией, Ираном, арабскими государствами, Африкой и другими будут иметь большее значение, чем отношения с США», — сказал эксперт.

По мнению Сакса, США не смогут выстроить хорошие отношения с большинством стран мира, поскольку их внешняя политика остается агрессивной и враждебной.

22 марта первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что улучшение отношений между Россией и США приведет к тому, что в мире станет спокойнее. По его мнению, Москва и Вашингтон должны идти на компромиссы и учитывать интересы каждой страны. Если у американского президента Дональда Трампа есть желание восстановить отношения с Россией, то Москва поддержит его, подчеркнул он.

Ранее спецпосланник США передал Путину сигнал Трампа.