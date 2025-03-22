Сенатор Джабаров считает возможным улучшение отношений между Россией и США

Отношения России и США могут улучшиться, если это произойдет — в мире будет спокойнее. Такое мнение высказал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».

«В этом мире ничего невозможного нет. Я имею в виду политический мир. Было бы здорово, если бы наши отношения стали налаживаться», — сказал сенатор.

По его мнению, Москва и Вашингтон должны идти на компромиссы и учитывать интересы каждой страны. Если у американского президента Дональда Трампа есть желание восстановить отношения с Россией, то Москва поддержит его, подчеркнул он.

«Я думаю, что это будет взаимное желание лидеров двух сверхдержав найти общий язык и восстановить мировое спокойствие», — сказал Джабаров.

Этот путь нужно пройти с большим терпением, потому что шаг за шагом надо «очищать российско-американские отношения от всех сорняков, которые выросли за эти почти 30 лет», заключил первый зампред международного комитета СФ.

Российские представители 23 марта отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для проведения переговоров с США. Сами встречи запланированы на понедельник, 24 марта.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на этих переговорах будут обсуждены детали соглашений, которые были достигнуты во время телефонного разговора президентов РФ и США.

Политолог Андрей Бакланов предположил, что главной темой может стать прекращения огня на Черном море.

Ранее спецпосланник США передал Путину сигнал Трампа.