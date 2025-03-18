В МИД РФ прокомментировали возобновление военной операции в секторе Газа

В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Израилем военной операции в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Москва призывает израильскую и палестинскую стороны вернуться к переговорному процессу, нацеленному на выработку взаимоприемлемого компромиссного решения проблемы удерживаемых лиц, что позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление палестинского анклава», — сказано в заявлении министерства.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это произошло, потому что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

Ранее а Кремле прокомментировали возобновление Израилем ударов по сектору Газа.