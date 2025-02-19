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Лавров заявил, что Россию беспокоит всплеск неонацизма на Украине

Лавров: Россию беспокоит всплеск неонацизма на Украине, в Евросоюзе и Канаде
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Россия продолжит бороться с проявлениями неонацизма и дискриминации, особенно беспокоит всплеск таких настроений на Украине, в странах Европейского союза, включая Прибалтику, а также в Канаде, где живут убежавшие от правосудия в 1940-е годы украинские националисты. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Государственной думе, передает ТАСС.

«Мы будем уделять внимание объединению международных усилий по противодействию проявлениям неонацизма, русофобии, другим форм расовой и религиозной нетерпимости», — сказал он.

10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские дипломаты в 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне продолжат активную работу по противодействию всем попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и других форм дискриминации по национальному или религиозному признаку.

Ранее Путин заявил, что нельзя дать фашизму снова поднять голову.

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