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В Германии запретили СМИ показывать фашистские символы у военных ВСУ

СВР РФ: СМИ ФРГ велено исключить свидетельства применения ВСУ фашистских жестов
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти ФРГ велели СМИ страны исключить появление свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА Новости.

Отмечается, что репортерам при записи репортажей с участием украинских военных, носящих нацистские флаги, знаки, форму СС и демонстрирующих приветствия, как во времена Третьего рейха, велено вежливо просить их на время съемок удалить такие элементы и воздержаться от нежелательного поведения.

По данным СВР, всю полноту ответственности, вплоть до уголовной, будут нести журналисты Германии.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Государственной думе заявил, что Россия продолжит бороться с проявлениями неонацизма и дискриминации. По его словам, российское руководство особенно беспокоит всплеск таких настроений на Украине, в странах Европейского союза, включая Прибалтику, а также в Канаде, где живут убежавшие от правосудия в 1940-е годы украинские националисты.

Ранее в Германии назвали Гитлера коммунистом.

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