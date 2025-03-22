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В РФ отреагировали на ужесточение пограничного режима Латвией и Эстонией

Ведерников: Эстония и Латвия стреляют себе в ногу ужесточением погранрежима
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Алексей Даничев/РИА Новости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале прокомментировал решения Латвии и Эстонии по ужесточению пограничного режима.

Он напомнил, что Латвия закрыла два пункта пропуска для пешеходов и велосипедистов, а Эстония закрывает пограничный переход в Нарве с 30 апреля по 3 мая и прекращает признание небиометрических загранпаспортов РФ.

«По сути, соседи в очередной раз выстрелили себе в ногу, причем, дважды», — заявил он.

По его словам, этими решениями Латвия и Эстония усложнили жизнь релокантов и своих граждан, у которых в России есть родственники.

В министерстве иностранных дел Эстонии ранее заявили, что Таллин с 31 марта перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан. В заявлении отмечается, что российские небиометрические паспорта «носят в себе различные риски для безопасности и не соответствуют» рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

До этого эстонский парламент не поддержал законопроект, предполагающий закрытие границы с Россией.

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