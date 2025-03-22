В США началось расследование из-за скандала с визитом Маска в Пентагон

Bloomberg: Пентагон начал расследование с полиграфом после скандала с Маском

Министерство обороны США начало внутреннее расследование с применением детектора лжи после визита миллиардера Илона Маска в Пентагон. Об этом пишет Bloomberg.

Расследование должно установить источники утечек секретной информации. По завершении расследования, как ожидается, министру обороны Питу Хегсету будет представлен доклад с выводами и рекомендациями.

Маск в свою очередь призвал наказать сотрудников, допустивших утечку.

20 марта газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что министерство обороны США планирует провести секретный брифинг с участием Маска. По данным издания, сотрудники Пентагона подготовили для бизнесмена презентацию о планах властей на случай американо-китайского вооруженного конфликта.

Ранее в Крыму назвали Маска заложником Пентагона.