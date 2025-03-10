В Крыму назвали Маска заложником Пентагона

Американский предприниматель Илон Маск продолжает обеспечивать ВСУ доступом к спутниковому интернету Starlink, поскольку в этом вопросе он фактически зависит от решений Пентагона. С таким заявлением выступил депутат Госдумы из Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Новости.

Без согласия Пентагона ни один спутник Маска не получит разрешения на старт и тем более не займет место на геостационарной орбите, сканируя подстилающую поверхность. В этой связи, Маск — заложник Пентагона», — указал Ивлев.

Накануне Илон Маск заявил, что системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине.

«Чтобы быть предельно ясным, неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — подчеркнул американский предприниматель.

Starlink — это спутниковая сеть, принадлежащая компании SpaceX, основанной Маском, обеспечивающая широкий доступ к интернету в любой точке мира.

Ранее администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.