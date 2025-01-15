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В Германии призвали восстановить «Северный поток»

Премьер Саксонии Кречмер призвал восстановить «Северный поток»
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Global Look Press

Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил о необходимости восстановления «Северного потока». Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

«Мы все время говорим о зависимости от России, но сейчас мы перешли в новую зависимость, в том числе из-за атаки на «Северный поток — 1», с драматическими последствиями для цен на энергоносители», — заявил он.

По его словам, проблему «Северного потока» необходимо решить. Кроме того, премьер-министр раскритиковал экономические санкции против России, в которых он обвинил министра обороны ФРГ Роберта Хабека. Кречмер назвал основными ошибками в управлении Германией рост цен на энергоносители, защиту климата и государственное регулирование экономики.

До этого депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что власти Германии должны запустить подачу газа по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

Ранее британский политик призвал запустить «Северный поток — 2».

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