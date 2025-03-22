Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили сообщения о возможной отправке миротворцев Китая на Украину

Депутат ГД Чепа: в вопросе отправки миротворцев Китаю больше доверия, чем ЕС
close
Телеграм-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что в вопросе отправки миротворцев на Украину Китаю больше доверия, чем Европе.

«Скорее всего, это один из возможных вариантов в случае договоренности о вводе какого-то контингента», — сказал он.

Чепа заявил, что абсолютно уверен, что с европейцами «в тех условиях, в которых они хотят, нечего обсуждать». Он подчеркнул, что китайской стороне доверия больше.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники написало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в Кремле раскритиковали возможную отправку войск стран НАТО на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами