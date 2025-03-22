В Госдуме оценили сообщения о возможной отправке миротворцев Китая на Украину

Депутат ГД Чепа: в вопросе отправки миротворцев Китаю больше доверия, чем ЕС

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что в вопросе отправки миротворцев на Украину Китаю больше доверия, чем Европе.

«Скорее всего, это один из возможных вариантов в случае договоренности о вводе какого-то контингента», — сказал он.

Чепа заявил, что абсолютно уверен, что с европейцами «в тех условиях, в которых они хотят, нечего обсуждать». Он подчеркнул, что китайской стороне доверия больше.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники написало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в Кремле раскритиковали возможную отправку войск стран НАТО на Украину.