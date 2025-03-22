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Маск раскрыл хитрый план Байдена по мигрантам

Маск: Байден поощрял миграцию в колеблющиеся штаты для увеличения поддержки
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Джо Байден поощрял нелегальную миграцию в колеблющиеся штаты, чтобы они стали демократическими. Об этом сообщил бизнесмен Илон Маск в социальной сети X.

«Целью администрации Байдена было стратегически разместить нелегалов в колеблющихся штатах и сделать их статус легальным, тем самым превратив колеблющиеся штаты в демократические», — написал он.

Если бы план Байдена удалось воплотить в жизнь, то политики от партии демократов надолго установили бы контроль над властью в стране. Этого уже удалось добиться в штате Калифорния, добавил Маск.

Маск неоднократно критиковал бывшего президента США. Так, в начале года он заявил, что администрация Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Он также заявлял, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) потратило $59 млн на размещение нелегальных мигрантов в роскошных отелях.

Ранее Маск заявил, что «мигранты-преступники» голосуют за демократов.

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