Маск заявил, что «мигранты-преступники» голосуют за демократов

Американский предприниматель Илон Маск заявил в принадлежащей ему социальной сети X, что власти США тратят часть государственного бюджета страны на нелегальных мигрантов.

Один из пользователей соцсети задался вопросом, почему деньги американских налогоплательщиков тратятся на поддержку нелегальных мигрантов-преступников.

«Если хотите правдивый ответ, то это потому, что почти каждый из них, став гражданином, проголосует за демократов», — написал в ответ Маск.

В ходе президентской кампании Илон Маск был одним из самых заметных сторонников республиканцев и Дональда Трампа. В результате победы Трампа на президентских выборов он получит пост в администрации страны и станет соруководителем нового департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency). Одной из целей работы Маск называл сокращение расходов госбюджета на $2 трлн.

Ранее Time разместил на обложке фото Илона Маска.