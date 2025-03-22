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Трамп поручил разобраться с юристами, необоснованно преследующими власти США

Трамп поручил генпрокурору принять меры против юристов, преследующих власти
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил генеральному прокурору страны принять меры против юристов и юридических фирм, которые необоснованно преследуют американские власти. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Глава государства уточнил, что речь идет об адвокатах, которые участвуют «в несерьезных, необоснованных и сутяжнических судебных разбирательствах против Соединенных Штатов».

Как сообщал телеканал ABC, уже свыше 100 федеральных исков было подано в отношении президента США и его администрации с конца января, из них порядка 30 имеют отношение к иммиграционной политике. Еще более 20 касаются деятельности департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, который возглавляет миллиардер Илон Маск.

Кроме того, по данным канала, 10 исков оспаривают политику Трампа против трансгендеров (движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) запрещено в РФ как экстремистское), еще более 20 исков поданы в связи с правками федерального финансирования, найма персонала и структуры Агентства США по международному развитию (USAID) и Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB).

Ранее в Сан-Франциско подали иск из-за плана Трампа по городам-убежищам.

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