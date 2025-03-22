В Венгрии наказали депутатов, которые зажгли дымовые шашки в парламенте. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент произошел 19 марта. Шестерым депутатам запретили входить в здание законодательного органа и оштрафовали их на общую сумму в €200 тысяч, из которых 60 тысяч заплатил лидер оппозиционной партии Momentum Давид Бедо.

Наказанные парламентарии выступали против запрета ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парада в Будапеште. Дымовые шашки не помешали парламенту принять закон о запрете ежегодного прайда.

В начале марта в Сербии оппозиционные депутаты попытались сорвать заседание парламента — они забросали своих коллег пиротехникой. В результате пострадали три женщины-депутата. Врачи борются за жизнь одной из них, а также за жизнь нерожденного ребенка другой. После беспорядков депутаты не стали останавливать заседание, посвященное поправкам в закон об образовании на фоне протестов студентов после трагедии в Нови-Саде. Более того, спикер парламента Брнабич отказалась отпускать народных избранников на обед, а после заседания заставила их самих убирать зал парламента. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве подросток бросил дымовую шашку в коридоре школы.