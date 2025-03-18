Московский подросток бросил дымовую шашку в коридоре школы

В Москве учащийся применил дымовую шашку в коридоре учебного заведения. Об этом со ссылкой на директора школы Ирину Сумеркину сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 18 марта в школе №1245, расположенной в Южном Чертаново. Во время урока один из учащихся вышел из класса и бросил в коридоре дымовую шашку. После этого в учреждении сработала пожарная сигнализация, и сотрудники оперативно эвакуировали школьников из здания.

В результате произошедшего никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Школьники вернулись к учебе после того, как помещения учреждения проветрили. По словам директора, в учреждении проведут служебное расследование и установят все детали и обстоятельства случившегося.

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