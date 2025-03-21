Умер один из известнейших шпионов XX века

Сбежавший в Британию агент КГБ Олег Гордиевский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает телеканал «Би-Би-Си».

Гордиевского называют одним из самых известных шпионов XX века и самым крупным агентом британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского. Он проработал в КГБ 23 года и едва не возглавил советскую резидентуру в Великобритании в 1985 году, но в июле 1985 года он бежал из СССР после того, как его заподозрили в сотрудничестве с британской контрразведкой и в течение нескольких часов допрашивали в Москве. За это и связь с МИ-6 он был приговорен к смертной казни.

Бегство Гордиевского устроило посольство Великобритании в Москве — его вывезли в багажнике и дипломатического автомобиля.

После побега Гордиевский назвал одной из причин смены своего мировоззрения осознание сталинских преступлений после хрущевской оттепели.

В июне 2007 года он был произведен в кавалеры британского Ордена святого Михаила и святого Георгия.

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