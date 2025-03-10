Служба внешней разведки России (СВР) заявила о приоритетной задаче британских властей по саботажу попыток новой американской администрации достичь мирного урегулирования украинского конфликта. Это следует из пресс-релиза Службы внешней разведки России.

В официальном сообщении СВР подчеркивается целенаправленная кампания по дискредитации президента Дональда Трампа в британских СМИ и НПО, с представлением его как политика, склонного к компромиссам с Россией и восприимчивого к внешнему давлению.

«Перед СМИ и «профильными» НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как «человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля», — говорится в сообщении.

Сегодня профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Европа не откажется от поддержки Украины, поскольку ее поражение поставит «черное пятно» на карьерах многих европейских политиков. По его словам, лидеры стран Европы также не хотят окончания конфликта из-за личных интересов.

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