Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что Макрону нужен украинский уран для Ротшильдов

Политолог Артамонов: Макрон хочет добыть украинский уран для Ротшильдов
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добыть украинский уран для представителей династии Ротшильдов. Об этом заявил политолог Александр Артамонов в беседе с kp.ru.

По его словам, Макрон вместе с Ротшильдами хочет уговорить президента США Дональда Трампа ввести миротворцев на Украину.

«Он добивается перемирия Украины с Россией, берет под контроль редкоземельные металлы. А Франция взамен за отправку небольшого экспедиционного корпуса под видом «миротворцев» получает урановые месторождения», — пояснил Артамонов.

По словам политолога, Макрон обязан своей политической карьерой работе в банке Rothschild & Cie в Париже, в котором он стал управляющим партнером.

Недавно лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост. Он заявил, что президент создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезть в карманы граждан Франции.

Ранее политолог указал на раскол по Украине в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами