Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добыть украинский уран для представителей династии Ротшильдов. Об этом заявил политолог Александр Артамонов в беседе с kp.ru.

По его словам, Макрон вместе с Ротшильдами хочет уговорить президента США Дональда Трампа ввести миротворцев на Украину.

«Он добивается перемирия Украины с Россией, берет под контроль редкоземельные металлы. А Франция взамен за отправку небольшого экспедиционного корпуса под видом «миротворцев» получает урановые месторождения», — пояснил Артамонов.

По словам политолога, Макрон обязан своей политической карьерой работе в банке Rothschild & Cie в Париже, в котором он стал управляющим партнером.

Недавно лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост. Он заявил, что президент создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезть в карманы граждан Франции.

Ранее политолог указал на раскол по Украине в ЕС.