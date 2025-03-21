В Киеве высказались об идее Трампа взять под контроль АЭС на Украине

Предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль АЭС на Украине застало Киев врасплох. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«Трамп настаивает на заключении «сделки на триллион долларов» для обеспечения доступа США к важнейшим полезным ископаемым Украины», — говорится в публикации.

В частности, бывший заместитель министра энергетики Украины Алексей Рябчин заявил, что инфраструктура атомной энергетики не обсуждалась во время предыдущих переговоров о сделке по доступу США к полезным ископаемым. По его словам, данный вопрос застал Киев врасплох. Однако Рябчин подчеркнул, что будущее Запорожской АЭС является ключевым вопросом в мирных переговорах.

Идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима, считают украинские энергетические эксперты. Об этом пишет The New York Times. Владимир Зеленский 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, для чего США нужна Запорожская атомная электростанция.