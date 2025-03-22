В Казахстане отрицают, что получали деньги от США на борьбу с дезинформацией

Минкульт Казахстана заявил, что не получал деньги на борьбу с дезинформацией

Министерство культуры и информации Казахстана не получало средства от США на борьбу с дезинформацией. Об этом в министерстве заявили ТАСС.

В ведомстве рассказали, что проводили мероприятия с финансируемой агентством США по международному развитию (USAID) совместно организацией Internews по повышению медиаграмотности, а также различные курсы по развитию профессиональных навыков у представителей медиасообщества.

«Тем не менее министерство не получало никаких финансовых средств прямо или косвенно», — говорится в ответе минкультуры на вопрос агентства.

Там также добавили, что самостоятельно ведут работу по борьбе с дезинформацией в рамках собственных проектов.

По данным госдепа США, в 2024 году было реализовано 28 программ по различным направлениям с USAID. В общей сложности в 2023 — 2024 годах агентство выделило на реализуемые в Казахстане программы $26,5 млн.

17 марта RT сообщал, что в казахстанском МИД создали рабочую группу для изучения финансируемых USAID проектов и программ на их соответствие заявленным целям.

Ранее вице-премьер Сербии рассказал о переводах средств в страну от USAID.