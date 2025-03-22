В России оценили заявление США о согласии Украины на выборы

Проведение выборов президента на Украине до завершения конфликта будет означать, что действующий глава государства Владимир Зеленский получил гарантии за свой уход с должности. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, главный вопрос состоит в том, когда пройдут эти выборы, если после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией, то украинская сторона изначально была не против. Если выборы состоятся до подписания договора, для Зеленского «все становится более грустно» в смысле вариантов остаться у власти, отметил Рогов.

Он считает, что велика вероятность того, что Зеленский получит некие гарантии и «золотой парашют» за то, что уступит власть другому человеку, которого Запад может поставить для контроля над территориями Украины.

По оценке Рогова, Киев согласился на выборы, потому что достиг тупика.

Если проанализировать слова Уиткоффа, то в ним одним из лейтмотивов звучит необходимость признания четырех новых субъектов Российской Федерации и Крыма, идет продавливание «режима Зеленского», вопрос в том, как это будет реализовано на практике, пока инициатива в руках России, добавил глава комиссии.

22 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что власти Украины согласились провести президентские выборы.

Ранее опрос показал, кто бы победил на выборах президента Украины.