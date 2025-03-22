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На Украине посмеялись над миротворческим контингентом Европы

Дубинский: план ЕС по поддержке своих миротворцев на Украине флотом вызвал смех
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РИА Новости

Планы Европы отправить на Украину для поддержки миротворцев флот и авиацию стран Запада вызывают смех. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению к госизмене.

«Очень я посмеялся с планов Европы отправить в Украину в составе миротворческих сил флот и авиацию», - подчеркнул он.
По словам Дубинского, стоит ждать «британских уток и французских петухов».

22 марта сообщалось, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине.

13 марта Bloomberg сообщил, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Лондон и Париж рассчитывают на поддержку Пентагона по вопросу миротворцев на Украине, включая прикрытие с воздуха в случае угрозы. Инициатива премьера Британии предполагает, что миротворцы не будут размещены вдоль линии фронта на востоке Украины. Их задача — защита критической инфраструктуры, городов и портов, включая черноморские. Для контроля за соблюдением перемирия планируется задействовать беспилотники и спутниковые системы. Европейские силы получат поддержку авиации и флота, но исключат прямое участие США в наземных операциях.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.

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