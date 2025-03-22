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Президент ФРГ подписал поправки для увеличения госдолга на оборону страны

Штайнмайер подписал поправки в конституцию для увеличения госдолга на оборону
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IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал принятые парламентом поправки в конституцию страны, за счет который будущее правительство планирует серьезно увеличить государственные заимствования для финансирования увеличивающихся расходов на оборону и инфраструктуру. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на канцелярию Штайнмайера.

18 марта соответствующие поправки были приняты бундестагом. 21 марта решение было одобрено бундесратом – законодательным органом Германии, представляющим федеральные земли.

После того как поправки были подписаны президентом, они будут опубликованы в Вестнике федерального законодательства.

21 марта премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита ЕС заявил, что слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к потенциальному конфликту с Россией к 2030 году сыграло ключевую роль в убеждении европейских стран в необходимости ускоренной милитаризации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у России планов относительно начала полномасштабной войны в Европе.

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