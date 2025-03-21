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Туск заявил, что Генсек НАТО Рютте убедил Европу вооружаться

Туск: слова Рютте об угрозах со стороны РФ убедили страны Европы вооружаться
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Efrem Lukatsky/AP

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к потенциальному конфликту с Россией к 2030 году сыграло ключевую роль в убеждении европейских стран в необходимости ускоренной милитаризации. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита ЕС, сообщает телеканал TVP Info.

Туск отметил сопротивление некоторых государств увеличению военных расходов, но подчеркнул, что заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о пятилетнем сроке для существенного укрепления обороноспособности ЕС, а также анализ Рютте, убедили большинство участников саммита.

По словам политика, многие страны изначально выступали против спешки в вопросе милитаризации, но Польше удалось преодолеть это сопротивление. При этом Туск подчеркнул, что ЕС не предполагает нападения на него со стороны какой-либо страны в конкретную дату и время.

В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у России планов относительно начала полномасштабной войны в Европе.

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