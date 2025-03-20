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Украинский композитор заявил, что в музыкальных учреждениях Киева говорят только по-русски

Композитор Разумейко: в музыкальных учреждениях Киева общаются по-русски
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Elias Spricht/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский композитор Илья Разумейко возмутился в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) тем, что в музыкальных учреждениях Киева работники разговаривают преимущественно на русском языке.

Разумейко заявил, что русский остается главным и значительно доминирующим языком общения в коллективах Национальной оперы, Национальной филармонии и других учреждениях, расположенных в центре Киева. Композитор назвал это печальным.

«Как объяснил мне один из оркестрантов: «Язык? Да о чем ты говоришь? Только с начальством говорим по-украински». У нас была такая шутка, что многие наши артисты ждут, когда Трамп наконец разрешит им играть/петь/танцевать Чайковского. А теперь я думаю, что это совсем не шутка», — заявил музыкант.

Разумейко обратил внимание, что в ряде музыкальных учреждений языковой закон не действует.

«Это начинается обычно с директоров, но передается и низшим звеньям. Поэтому, собственно, на гримерки, бэкстейдж, репетиционные залы и курилки никакой языковой кодекс не распространяется», — поделился композитор.

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу 16 июля 2019 года. В соответствии с документом, свободно владеть украинским языком должно не только высшее руководство страны, но и депутаты, педагоги, медицинские работники, адвокаты и нотариусы.

Ранее Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался в финансировании Украины.

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