В российском МИД заявили о беспокойстве из-за роста числа участников учений НАТО

Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

По словам Воробьевой, в учениях солдаты НАТО отрабатывают логистику переброски войск в различные регионы. В особенности ярким сторонником интереса НАТО к АТР дипломат назвала Японию, которая продвигает тезисы с «явным антикитайским и антироссийским подтекстом».

Она считает, что в рамках учений Североатлантический альянс отыгрывает сценарии вплоть до интервенций в пострадавшие от катаклизмов и «тотальной войны».

Дипломат заявила, что для укрепления мира и стабильности Москва в свою очередь будет наращивать кооперацию во внешней политике и обороне со своими партнерами, в числе которых КНР.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих» — группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить республике гарантии безопасности после подписания мирного договора между Киевом и Москвой. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.