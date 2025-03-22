Письмо россиянки Бурлиновой доставили генпрокурору США

Письмо руководителя российской НКО «Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» (PICREADI) Натальи Бурлиновой генпрокурору США Памеле Бонди с просьбой пересмотреть возбужденное против нее уголовного дела доставлено через Почту России. Об этом сообщает РИА Новости.

В уведомлении почтовой службы говорится, что письмо было оформлено в Москве 4 марта и доставлено в Соединенные Штаты за 14 дней. 19 марта в 5:10 по американскому времени (12:10 мск) оно было вручено Бонди.

В апреле 2023 года министерство юстиции США заявило, что власти страны обвиняют четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах России.

В документе отмечается, что в федеральном округе Колумбия были рассекречены материалы дела, в рамках которого россиянку Наталью Бурлинову обвиняют в сговоре с сотрудником ФСБ. Она работала в качестве нелегального агента Москвы в США.

В ходе этого же расследования сотрудники Федеральной службы безопасности России обвинили в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшего сотрудника посольства США в России Роберта Шонова.

Ранее США случайно раскрыли данные сотен людей в рассекреченных документах о покушении на Кеннеди.